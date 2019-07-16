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Fenerbahçe resmen açıkladı! Ayrılan isimler...

Fenerbahçe resmen açıkladı! Ayrılan isimler...

Fenerbahçe Kulübü,Vedat Muriqi’in transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı. Ayrıca Sarı Lacivertli kulüp Yasir Subaşı'nın bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğunu da açıkladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takımdan ayrılan isimleri duyurdu. Yasir Subaşı'nın Kayserispor'a bonservisi ile Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın da bonservisi ile Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Ayrıca Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Oğuz Kağan'ın Karadeniz Kulübü'ne 1 yıl kiralık olarak gittiğini belirtti.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Vedat Muriqi’nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olmuştur.

Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor’a hayırlı olmasını dileriz.

Oyuncumuz Yasir Subaşı bonservisiyle birlikte Kayserispor’a transfer olmuştur.

Bu transferin kendisine ve Kayserispor’a hayırlı olmasını dileriz."

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