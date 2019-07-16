Kulüpler Birliğinden yayıncı kuruluşa rest

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş hakkında önemli açıklamalar yaptı. Orman, "Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan maddeleri yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir toplantı yaptıklarını dile getiren Orman, "2-3 hafta içerisinde birçok toplantı gerçekleştirdik. Bu da son toplantıydı. Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz sezonun ortasından beri Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) finansal olarak talepte bulunmaktadır. 18 kulübümüz ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi kararı değerlendirdik. 18 kulüp olarak hiçbir gerekçe olmadan yapılmayan ödemelerin yerine getirilmesini, TFF aracılığıyla kendilerine ilettik.

"Süreç artık TFF ile yayıncı kuruluş arasında yürütülecek"

Biz Kulüpler Birliği içerisinden oluşturduğumuz komite ile yayıncı kuruluşla görüşüyorduk. Artık TFF ile görüşecekler. Bundan sonraki görev TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nundur. Bir gerçek var ki ligler başlıyor. Takımlar kuruluyor ve bu yayın geliri, bütün takımlar için en önemli gelir. Sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Biz bunları kendilerine ilettik. Süreç artık TFF ile yayıncı kuruluş arasında yürütülecek. Biz Kulüpler birliği olarak konumumuzu, durumumuzu konuştuk. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan maddeleri yerine getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.