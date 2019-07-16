Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.