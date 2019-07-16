HABER /  DÜNYA

İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi

Anadolu Ajansı
İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Cihangiri, nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olması için AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, bu ülkelerin İran'a değil yaptırımları sona erdirmesi için ABD yönetimine baskı yapmasını istedi.

İran'a yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Cihangiri, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi çok kolay, birkaç saat içinde bunun kararını verebiliriz. İran'ın taahhütlerini tam olarak yerine getirebilmesi için anlaşmaya taraf diğer ülkelerin de vaatlerini pratiğe geçirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de eski sevgili dehşeti
İzmir'de eski sevgili dehşeti
Milli Piyango'dan büyük ikramiye açıklaması
Milli Piyango'dan büyük ikramiye açıklaması
Trump'tan Türkiye ve S-400 açıklaması
Trump'tan Türkiye ve S-400 açıklaması
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
İlkokula başlama yaşı bu sene kaç olacak 2019-2020 MEB iş takvimi
İlkokula başlama yaşı bu sene kaç olacak 2019-2020 MEB iş takvimi
Yorumlar