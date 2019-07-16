Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi

Rusya'nın Chechnya şehrine bağlı Stanitsa Novoschedrinskaya köyünde iki kadın ve bir çocuk mutfakta kahvaltı yaptıkları sırada evin mutfağına savaş uçağı girdi. Enkaz altında kalan ve şok geçiren aile üyelerini yardım ekipleri kurtardı.

Rusya'nın Chechnya şehrine bağlı Stanitsa Novoschedrinskaya köyündeiki kadın ve bir çocuk mutfakta kahvaltı yaptıkları sırada Sovyet döneminde kullanılan ve 2001 yılından beri yapımına son verilen Antonov-2 tipi uçak elektrik tellerine çarptıktan sonra evin mutfağına girdi.

Mutfakta kahvaltı yapmakta olan üç kişi Kurtarma ekipleri tarafından zorlu bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan ev sakinlerinin büyük bir şok geçirdiği ve hastanede psikolojik tedavi altına alındığı bildirildi.

Pilot ağır yaralandı

Elektirk telllerine çarpan uçağının kontrolünü kaybettiğini söyleyen 66 yaşındaki pilotun kazadan sonra boynu kırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

Uçağın kesin düşüş nedeni araştırılırken, görgü tanıkları uçağın çok alçaktan uçtuğunu söylediler. Sağlık ekipleri, evde bulunan üç kişide fiziksel yaralanma olmadığını ama olayın etkisi ile ağırbir şok geçirdiklerini, olayda can kabının olmamasının mucize olduğunu söylediler. Uçağın elektrik tellerini koparması nedeni ile olayın yaşandığı köy ve üç köye elektrik uzun süre verilemedi.