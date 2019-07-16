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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 15 kuruş olarak benzinde ise 11 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 3 kuruş benzinde ise 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatına 15, benzinin litre fiyatına ise 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11, Motorinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Fiyat artışı 17 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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