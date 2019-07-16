AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.

Bugün Almanya Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Leyen, istifasının AP'deki oylamanın sonuçlarından bağımsız olduğunu açıklamıştı.

AB'nin bir numarası

Von der Leyen, Twitter hesabından 'Avrupa için kararım' başlığıyla yayınladığı açıklamada, "Yarın Avrupa Parlamentosu'nun güvenini kazanmak istiyorum. Tüm enerjimi Avrupa’ya hizmete kanalize etmek amacıyla sonuçtan bağımsız olarak Çarşamba günü Savunma Bakanlığı'ndan geri çekileceğim. Federal Ordu ile geçirdiğim yıllar için derin bir minnet duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Von der Leyen AB'nin komuta kademesinde bir numaralı koltuğa oturmuş oldu