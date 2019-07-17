Deniz Türüç'ün kaderi 2-3 gün içinde netleşecek

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde bulunan milli futbolcunun durumunun 2-3 gün içinde netleşeceğini dile getirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Deniz Türüç'ün transferiyle ilgili TRT SPOR'a flaş açıklamalar yaptı.

Bedir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde bulunan milli futbolcunun durumunun 2-3 gün içinde netleşeceğini dile getirdi.

''2-3 gün içinde netleşeceğini düşünüyorum"

Bedir, "Ali Koç'la bir kaç kez uzun uzadıya konuştuk. Bize üç kulüpten teklif geldi. Ama ısrarcı olan iki kulübümüz var, onlarla devamlı görüşüyoruz. Tabi bunun Deniz Türüç tarafı ve hoca tarafı var. Hocadan izin aldık. Hoca da Deniz'ın artık daha iddialı bir takımlarda oynaması için izin verebileceğini söyledi. Deniz ile de konuştuk o da 'olur' dedi. Deniz'in menajeri ve kulüplerle görüşmeler sürüyor. Ancak şu dakika itibariyle Deniz'in hangi takıma yakın olduğu konusunda bir fikrim yok. Deniz gidecekse bir an önce gidip yeni takımına alışması lazım. Ve gidecekse bizim de onun yerine oynayacak alternatif oyuncuları almamız lazım. Ben Deniz Türüç transferinin 2-3 gün içinde netleşeceğini düşünüyorum" dedi.

"Mensah'a da teklif var"

Mensah için de kendilerine transfer teklifi geldiğini kaydeden Bedir, "Deniz kadar olmasa da Mensah konusunda da talepler var. Ama Mensah'ı bırakmamız durumunda sıkıntı yaşayabiliriz. Hoca ile de konuşmamız lazım. Hem Deniz'i hem de Mensah'ı bırakırsak sıkıntı yaşarız" dedi.