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Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre imzayı attı

İhlas Haber Ajansı
Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre imzayı attı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan ayrılan orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre transferini kulübün resmi hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'u muz Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. 

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