Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre imzayı attı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan ayrılan orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre transferini kulübün resmi hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'u muz Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.