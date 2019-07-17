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Adana 'torbacı' operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
Adana 'torbacı' operasyonu! 7 kişi tutuklandı

ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıhamzalı mahalleleri ile merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram bonzai ve 337 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında Serpil D. (20) adlı kadının da bulunduğu 7 zanlı tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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