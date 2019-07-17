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Babacan ve ekibi ne yapıyor? Selvi kulis bombasını patlattı

Babacan ve ekibi ne yapıyor? Selvi kulis bombasını patlattı

Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı belirtilen yeni partiyle ilgili çalışmaların hızlandığını kamuoyunun önüne bir 'politika seti' ile çıkmayı hedeflediğini aktardı.

Selvi, Hürriyet'te "Babacan partisi için verilen tarih, Cemil Çiçek’ten açıklama" başlığıyla yayımlanan yazısında "Abdullah Gül’ün Ali Babacan’ın başkanlığında kurduracağı partiyle ilgili ilginç bir süreç yaşanıyor" ifadesini kullandı.

"Çalışmalar hızlandırıldı"

"Parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Yeni parti sadece kuruluşunda yer alacak isimlerden ibaret olmayacak" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Bir buçuk-iki yıl sonrasına göre hazır olmasını istedikleri isimler var. Neden bir buçuk-iki yıl sonrası? Seçimlerin 2023’e kalmayacağını düşünüyorlar. Ağır topların bir kısmını seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Seçimlere giderken yeni bir rüzgâr estireceğine inanıyorlar.

"Batı yanlısı bir politikayı tercih ediyorlar"

Bir 'politika seti' ile kamuoyunun önüne çıkmayı hedefliyorlar. Ekonomiden dış politikaya, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme kadar uzanan bir yelpazede temel tercihlerini ortaya koyacaklar. Batı yanlısı bir politikayı tercih ediyorlar.

"Erdoğan’ın hamlelerini ölçmeye çalışıyorlar"

Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlelerini ölçmeye çalışıyorlar. Erdoğan, yapacağı hamlelerle süreçleri etkileme gücüne sahip. Erdoğan şu ana kadar Gül, Babacan ve Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. 'Ümmeti böleceksiniz' çıkışını yaptı. Yeni parti kuracakların 'tarih olacaklarını' iddia etti. Onları ihanetle suçladı. Görünen o ki, Erdoğan ile yeni parti kuracaklar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak.

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