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Karavanacı Damien Comolli’ye sürpriz talip

Karavanacı Damien Comolli’ye sürpriz talip

Geçtiğimiz sezon yaptığı fiyasko transferlerle Fenerbahçeli taraftarlarının tepkisini çeken Damien Comolli’ye talip çıktı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon yaptırdığı transferlerin performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien Comolli ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham’ın, daha önce Tottenham ve Liverpool’da görev yapan Damien Comolli’ye talip olduğu öne sürüldü. Fransız sportif direktörün Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi var.

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