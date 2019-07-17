YÖK Atlas tercih robotu 2019 üniversite tercihi yapma önlisans kontenjan

YÖK Atlas tercih robotu 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin tercih robotu YÖK Atlas ile üniversitelerin kontenjan bilgisi, taban ve tavan puanları ve yerleşen sayıları kolayca öğrenebilir. Peki YÖK Atlas girişi nasıl, nasıl tercih sıralaması yapılır?

2019 YKS sonuçlarının ardından puanlarını öğrenen öğrenciler en sağlıklı üniversite tercih sıralaması yapmak için YÖK Atlas tercih robotunu araştırıyor. 2018 yılı da dahil olmak üzere geçmiş yıllara ait üniversitelerin kontenjan, taban-tavan puanlarının sıralamasının kolayca sorgulanacağı YÖK Atlas tercih robotuna ÖSYM'nin sayfasından ulaşılacak. Öğrenciler YKS tercihlerini 29 Temmuz'a kadar yapacak.

YKS'den aldıkları puana ve sıralamaya göre tercih robotu bilgilerini kullanacak olan adaylar, YÖK'ün derlediği verilerden yararlanıyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercih dönemi detayları…

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS’TA NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Adayların, ÖSYM’nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600’den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM’ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YETENEK SINAVI İLE YERLEŞMEK

Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar, üniversitelerin ve gidecekleri fakültenin duyuru sayfalarını takip etmeler gerekiyor. Bu duyuru sayfalarında başvuru tarihleri, başvuru için gereken belgelerin listesi ve diğer bilgileri içeren kılavuzlar yer alıyor. Bu bilgiler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için adayların her üniversitenin sayfasına ayrıca bakması gerekiyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59’da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Adayların Başarı Sırası bilgisine göre tercih yapması gerekiyor. Sınavların yıllar içindeki zorluk seviyeleri değiştiği için puanlarda büyük oynamalar olabiliyor. Ancak adayların yerleştirmedeki tercih eğilimleri çok değişmediği sürece sıralamalarda büyük değişiklikler olmuyor.