Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor
Türkiye öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon'un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar yer yer kuvvetli esecek
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış
Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.