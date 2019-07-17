Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon'un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.