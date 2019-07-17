HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim'in başına bela olmuştu! Galatasaray'a Çin piyangosu vurdu

Fatih Terim'in başına bela olmuştu! Galatasaray'a Çin piyangosu vurdu

Çin Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou, Fatih Terim'in satışına onay verdiği Diagne'nin fiyatını sordu.

Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi.

Çinliler fiyat sordu
Takvim'in haberine göre; Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi.



13-14 milyon Euro
Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi. Galatasaray'ın 13-14 milyon Euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor..

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe’den Diego Costa bombası! Gelirse yer yerinden oynar
Foto Galeri Fenerbahçe’den Diego Costa bombası! Gelirse yer yerinden oynar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz
Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama
Yorumlar 2 yorum