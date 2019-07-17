Devlet Bahçeli 3T gezilerinin ikinci turuna çıkıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarına yönelik '3T' adını verdiği 'teşekkür, takdir ve tebrik' konulu ziyaretlerine bu hafta sonu da devam edecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli, cumartesi günü Karabük ve Bartın’ı ziyaret edecek, pazar günü ise Karaman’a gidecek.Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre gittiği illerde teşkilatla ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ile ilgili mesajları da olacak.

Geçen hafta sonu Söğüt, Kütahya, Kastamonu ve Çankırı’ya giden MHP lideri, '3T' gezilerini önümüzdeki hafta Erzincan, Bayburt ve Amasya illerine giderek tamamlayacak.