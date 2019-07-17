Sudan'da darbe sonrası mutabakat sağlandı

Ömer el Beşir iktidarının devrildiği darbe sonrası hareketli günler yaşayan Afrika ülkesi Sudan'da uzlaşma sağlandı... Yönetimi elinde bulunduran Asker Konsey ile muhalifleri birleştiren İttifak, ülkeyi demokrasiye götürmeyi amaçlayan bir mutabakata vardı.

İngiliz Reuters haber ajansı, anlaşmanın bu ay başında varılan uzlaşmanın detayları üzerinde başkent Hartum’da gece boyunca süren müzakerelerin ardından Afrika ülkelerinde gelen arabulucuların huzurunda imzalandığını duyurdu.

Askerler, haftalar süren protesto gösterilerinin ardından geçen nisan ayında Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i darbeyle görevden almıştı.

Anlaşma Sudan’da siyasi geçiş sürecinin önünü açmayı amaçlıyor.

Özgürlük ve Değişim Güçleri Koalisyonu liderlerinden İbrahim el Amin, “İstikrarlı bir vatan istiyoruz, zira çok acı çektik” dedi.

Tarafların cuma günü imzalanması beklenen bir anayasa bildirisi üzerinde hâlâ çalıştığı öğrenildi.