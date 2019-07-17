Ali Babacan başarılı olur mu? Hadi Özışık açıkladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, yeni parti hazırlığı içindeki Ali Babacan'ın başarılı olup olmamasının, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı önlemlere bağlı olduğunu söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu "Para gündem" programına konuk oldu. 23 Haziran seçimleri sonrası gündemden hiç düşmeyen Babacan'ın yeni oluşumuna dair önemli açıklamalar yaptı.

Davutoğlu sonuca varamaz

Ahmet Davutoğlu'nun sonuca varacağını parti kurması durumunda bir şey yapacağı inancında olmadığını söyleyen Özışık, Ali Babacan tarafında ise 1.5 yıl sonrasının hazırlıklarının konuşulduğunu belirtti.

Babacan'ın durumu Erdoğan'a bağlı

Yeni oluşumun başarılı olup olmayacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra alacağı önlemlere bağlı olduğunu ifade eden Özışık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kibir sürekliliğini devam ettirirse, Babacan ve arkadaşlarına ihtiyaç duyulur"

"Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi ve işsizlik. Siyasetin içinde iyi analiz yapan reklamcı ile konuştum dedi ki 'Biz şu anda Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Gözümüz onda ondan vazgeçmiş değiliz. Millet de böyle bakıyor' dedi. Millet bir değişim bekliyor, temizlik bekliyor, hareket bekliyor. Bu adımlar atılırsa önümüzdeki süreçte Ali Babacan ve arkadaşlarının işi kolay olmaz diye düşünüyorum. Kendi tabanına Hülagü Han mesajı vermişti, tevazu devam etmezse, kibir sürekliliğini devam ettirirse, Babacan ve arkadaşlarına ihtiyaç duyulur. Ama tam tersi olursa AK Parti öze dönüş yaparsa Babacan ve arkadaşlarının başarılı olma şansları da yok."