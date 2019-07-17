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Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov açıkladı: Türkiye'ye savaş uçağı satabiliriz

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov açıkladı: Türkiye'ye savaş uçağı satabiliriz

Rusya Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu açıkladı.

Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi

Söz konusu soru Borisov'a, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatı devam ederken yöneltildi. Son olarak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, S-400 parçalarını taşıyan 13 ve 14. askeri kargo uçaklarının ülkeye iniş yaptığını açıklamıştı.

Nisan 2020'de tamamlanacak

Diğer taraftan S-400 parçalarının hepsinin sevkiyatının tamamlanmış olması için Türkiye'ye toplam kaç uçağın gönderileceği net olarak bilinmiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sistemin yerleştirilmesine ilişkin işlemlerin Nisan 2020'de tamamlanacağını söylemişti.

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