Fettah Tamince Kılıçdaroğlu'nun iddiasına sert yanıt verdi: Şikayetçi olacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Fetö Borsası' sayesinde yargılanmadı" dediği iş adamı Fettah Tamince, "Benimle derdi bitmedi Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Turizmci ve iş insanı Fettah Tamince, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkındaki iddialarına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında Fettah Tamince'nin hakkında MİT, Emniyet ve MASAK'ın raporları olduğunu, Tamince'nin Fetö Borsası' sayesinde yargılanmaktan kurtulduğunu iddia etmişti.

"İktidar olduğunda ilk beni mi tutuklatacak?"

İddiaların hedefindeki Tamince, Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuştu.

Tamince, "Eren Erdem içeride, Fettah Tamince dışarıda diyor. Bu nasıl bir mantık! O insanları ben mi tutukladım. Kemal Bey'in hukuk anlayışı buysa iktidar olduğunda ilk beni mi tutuklatacak? Beni hedef gösteriyor. İddialarıyla ilgili elinde bir belge varsa mahkemeye gitsin. Benim hata yaptım diyeceğim bir durumum yoktur. Benimle ilgili iddia edilen her konuda savunmamı yaptım. Kararı Türk adaleti verdi. Kemal Bey'in adalet anlayışı bu demek ki, kararı beğenmediğinde bunu adalet saymıyor İşin aslı Kemal Bey'in beni hedef alması yeni değil. 2004 yılında Tuncay Özkan'ın televizyonu Kanaltürk'te "Yoksulluk ve Yolsuzluk" diye bir program vardı. Oraya çıkardı Kemal Bey ve Fettah Tamince şöyle, Fettah Tamince böyle derdi. Yani o günden bu güne benimle derdi bitmedi" dedi.

"Var diyorsa ispat etsin"

"Dokunulmazlığım yok. Hakkımda suç duyurusunda bulunanlar oldu. Birçoğu için savcılık kovuşturmaya bile gerek duymadı. Dava açılanlardan da beraat ettim. Hakkımda devam eden tek bir soruşturma ya da dava yoktur. Ancak Kemal Bey bu kararları beğenmiyor" diye konuşan Tamince, "Benim 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya para yatırdığımı iddia ediyor. Birileri o bankayı kurtarmak için seferber oldu o süreçte. Ben olmadım. Benim o bankaya koyduğum para yok, var diyorsa ispat etsin" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'ndan şikâyetçi olacağım"

"Kemal Bey benim üzerimden siyasi rant mı elde etmeye çalışıyor bilmiyorum" diyen Fettah Tamince şunları söyledi: Hakkımda MİT'in, MASAK'ın raporları olduğunu söylüyor. Varsa çıkarsın ortaya. Bunları gösteremezse kendisini müfteri ilan ediyorum. Bir siyasi parti genel başkanı şantaj yapar mı? Milyonlarca insanın oy verdiği bir partinin genel başkanına, kendisi aynı zamanda eski hesap uzmanıdır, hakkımda kara para vb. iddiaları dile getirmesini yakıştıramıyorum. Ayıp! Bugüne kadar kendisine cevap vermedim ama ben de ondan şikâyetçi olacağım.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde FETÖ ile mücadeleyi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Tamince hakkında neden işlem yapılmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, Tamince'nin Erdoğan'ın avukatları tarafından savunulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu beyefendiye dokunan bile yok neden? Hâkim ve savcılar dosyanın kapağını açamıyor" dedi.

İktidar kanadının bazı kişilerin 'FETÖ borsası'nı dillendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Parası, dayısı olan dışarıya çıkıyor, gariban içeride. Askeri öğrencilerin, esnafın darbe ile ne işi olabilir. Askerlikte talimata uymamak suçtur. Şimdi beni dinleyen AK Partili kardeşlerim 'Çok insafsızlık yapıyorsun, bir örnek gösterebilir misiniz?' diyecektir. Aynı örneği yeniden vereceğim. Fettah Tamince. Fettah Tamince hakkında MİT ve MASAK raporları var. Tamince devletin protokolünde. Neden bu ayrıcalık sağlanıyor? Vicdan sahiplerine soruyorum. FETÖ'ye ait bazı STK'lar vardı. Bir kısmı KHK ile kapatıldı. Tamince bu STK'ların bazılarının yöneticisi bazılarının yönetim kurulunda. Tamince'ye hangi gerekçe ile soru sorulmuyor? Bu beyefendiye dokunan bile yok neden? Tamince ile ilgili onlarca ihbar var" diye eleştirilerde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Tamince'nin 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya para yatırdığını da söyleyerek,"Tamince, FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Himmet organizasyonu yaptığını devlet yetkilileri de biliyor. 17-25'i milat almışlardı. Tamince, 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya giderek Gülen ile görüştü. 17-25 Aralık'tan sonra Zaman gazetesinin hisselerini aldı, tebrik edildi. Siz garibanlar ile mücadele ediyorsunuz. FETÖ'cüleri baş kahraman yaptınız. Biz bunları söylediğimizde rahatsız oluyorlar. Tamince, Türkiye'ye büyük ihtimalle kara para getiriyor. Erdoğan'ın avukatları savunuyor. Bu söylediklerimin tamamı dosyada var. Hâkim ve savcılar dosyanın kapağını açamıyor. En büyük ihaleleri alacak, FETÖ borsası kuruluyor dediğimizde bize FETÖ'cü diyecekler. Bir ipte iki cambaz vardı. Cambazlardan biri düştü. Diğer cambaz ipin üzerinde duruyor" ifadesini kullanmıştı.