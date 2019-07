Temsilciler Meclisi Pentagon'a böcekleri biyolojik silah olarak kullanıp kullanmadığını sordu

ABD’de senatörler Pentagon’dan hastalık taşıyan keneleri ‘silah’ olarak kullanmak için biyolojik deney yürütüp yürütmediğine ve bu böceklerin laboratuvar dışına salınıp salınmadığına açıklık getirmesini talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, 1950 ile 1975 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte Pentagon’un eklembacaklıları biyolojik silah olarak kullanacak testleri yürütüp yürütmediğinin bir genel müfettiş tarafından incelemesini öngörüyor. Eğer yürütüldüyse, bu tarz deneylerde kullanılan böceklerin ‘kasten veya kazara’ laboratuvar dışına salınıp salınmadığına cevap verilmesi de isteniyor.

Cumhuriyetçi Senatör Chris Smith, “Cevaplara ihtiyacımız var"

Tasarı, 11 Temmuz’da 2020 yılı savunma bütçesi görüşmeleri sırasında gündeme geldi ve ertesi gün kabul edildi. Tasarıya öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Chris Smith, “Cevaplara ihtiyacımız var ve onlara şimdi ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Tasarının ABD Başkanı Donald Trump’ın önünce gelmeden önce Senato’dan da geçmesi gerekiyor.

'İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başladı'

Tasarı, Pentagon’un İkinci Dünya Savaşı’nın ardından biyolojik silahların potansiyelini araştırmak amacıyla hastalık yerleştirdiği böcekler üzerinde çalıştığı iddiaları üzerine hayata geçirildi. Bu durum, böceklerin biyolojik silah olarak kullanabileceği endişesine yol açmıştı.

Richard Nixon, başkanlığı döneminde 1969 yılında ABD hükümetinin biyolojik silahlar üzerinde araştırma yapmasını yasaklamıştı. Ancak ABD ordu mensuplarını bu tarz biyolojik ajanlardan korumak gerekçesiyle yapılan çalışmalar devam ettirildi.

Kitapla gündeme geldi: Hastalıkla deneyin bağlantısı var

Bu yılın başlarında piyasaya çıkan ‘Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons’ (Isırılmış: Lyme Hastalığının ve Biyolojik Silahların Gizli Tarihi) adlı bir kitap, iddiları tekrar gündeme getirdi.

Kitapta, kene ısırması sonucu bulaşan Lyme gibi hastalıklar ile bu tarz deneyler arasında bir bağlantı olabileceğini savunuyor.