Eşleriyle hem hayatlarını hem böbreklerini paylaştılar!

ANTALYA'da böbrek yetmezliği hastaları 52 yaşındaki Ali Rıza Kaptanoğlu ve 43 yaşındaki Ruhi Onat, eşlerinde aldıkları böbrekler ile yaşama tutundular.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve böbrek yetmezliği hastası olan mobilyacı Ali Rıza Kaptanoğlu'na, 4 çocuğunun annesi Münevver Kaptanoğlu (44), böbreğini vermek istedi. Çift, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda da Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla Münevver Kaptanoğlu'ndan alınan böbrek, Ali Rıza Kaptanoğlu'na nakledildi.

"Eşime can olmak istedim"

Aksaray'da oturan ve 5 yıldır böbrek yetmezliği çeken Ruhi Onat'a aranan uygun böbrek bir türlü bulunamadı. Aysel Onat (38) da eşine verici olmak istedi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne gelen çiftin testleri olumlu çıkınca Aysel Onat'ın böbreği, eşine nakledildi.

Eşinin gözü önünde günden güne erimesine razı olmadığını belirten 2 çocuk annesi Aysel Onat, "Çocuklarımın babasının her geçen gün eriyip gitmesine gönlüm razı olamazdı. Eşime can olmak istedim" dedi. Ruhi Onat da "Genetik geçişli FMF hastalığımın zamanında teşhis edilememesi nedeniyle böbreklerimi kaybettim. Erken teşhis olsaydı organlarımı kaybetmeyecektim. Eşime fedakar davranışından dolayı minnettarım" diye konuştu.

8 yıl diyalize girdi

8 yıldır diyalize girdiğini anlatan Ali Rıza Kaptanoğlu ise "Diyalize girmek çok zor. Haftada üç gün diyaliz merkezine giderek hayata tutundum. Bütün vatandaşlarımızdan bağış için duyarlı ve bilinçli olmalarını istiyoruz" dedi. 27 yıllık eşinin, 4 çocuğunun babası olduğunu söyleyen Münevver Kaptanoğlu, "Eşime böbreğimle can verdiğim için çok mutluyum. Tüm insanları böbrek bağışına davet ediyorum. Bağışlayıp hayat versinler" şeklinde konuştu.

Eşlere hayata bağladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Diyalizle yaşayan hastalarımız eşlerinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu. Kısa süre sonra normal yaşamlarına dönecekler. Bağışlayın siz de yaşatın, hayata bağlayın" dedi.