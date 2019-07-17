Mesut Özil'in yeni imajı olay oldu herkesi şaşırttı
Arsenal, yeni sezonda deplasmanda giyeceği formaları tanıtırken Mesut Özil'in yeni imajı görenleri hayrete düşürdü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, bu sezon deplasmanda giyeceği formaları tanıttı. Arsenal takımının deplasmanda giyeceği formalar, özellikle sosyal medyada çok konuşulurken kimileri tarafından beğenildi, bazı kullanıcılar ise güzel bulmadı.
Yeni sezon deplasman formalarının tanıtımına Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de yer aldı. Son zamanlarda adı Fenerbahçe ile anılan ve birkaç yıl sonra sarı-lacivertli takımın formasını giymesine kesin gözüyle bakılan Mesut'un yeni imajı olay oldu.
Forma tanımından sonra saçlarını sarıya boyatan Mesut Özil'in yeni imajını görenler ''Fenerbahçe’ye gelebilmek için kendini yaşlandıran adam gibi adam Mesut Özil'' şeklinde yorumlarda bulundu.
Mesut Özil'in yeni tarzına bir yorum da takım arkadaşı Aubameyang'dan geldi. Aubemeyang, Mesut Özil'i Amerikalı kadın futbolcu Megan Rapinoe'ya benzetti.