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ÖSYM YKS 2019 cevap kağıtlarını erişime açtı Atlas tercih robotu çöktü

ÖSYM YKS 2019 cevap kağıtlarını erişime açtı Atlas tercih robotu çöktü

ÖSYM'den gelen son dakika habere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. YÖK Atlas tercih robotu ise aşırı yoğunluktan çöktü.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sonuçların erişime açıldığını ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS tercih robotu 
Yüksek Öğretim Kurulu YÖK her yıl olduğu gibi üniversite tercihi yapacak adaylara yardımcı olması için tercih robotunu da adayların erişimine açtı. Ancak aşırı yoğunluk sebebiyle Atlas tercih robotuna ulaşmakta sıkıntılar yaşanıyor. YÖK Atlas tercih robotu ile aldığınız puana göre giriş yapabileceğiniz üniversiteleri sıralayabiliyorsunuz. 

YÖK ATLAS tercih robotuna ulaşmak için tıklayın

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2019 YKS puana göre tercih kontenjan tablosu üniversite taban-tavan puanları
Foto Galeri 2019 YKS puana göre tercih kontenjan tablosu üniversite taban-tavan puanları Galeriye Gözat
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