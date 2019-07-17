2019 YKS puana göre tercih kontenjan tablosu üniversite taban-tavan puanları

ÖSYM tarafından açıklanan YKS, yani üniversite giriş sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için şimdi de tercih maratonu başladı. Öğrenciler YKS puanlarına göre 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar lisans ya da önlisans programlarıdan tercih işlemlerini, ÖSYM AİS sayfasından yapabilecek.