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İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Metrelerce araç kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Metrelerce araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL 'un Arnavutköy ilçesinde hatalı şerit değiştiren sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. 

Olay saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Haraççı Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 59 ZF 627 plakalı minibüs hatalı şerit değiştirmesi üzerine karşı istikametten gelen 34 EZ 9628 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun içerisinden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Minibüs şoförü ise, araç içerisinden fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Metrelerce trafik yoğunluğu oluştu 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlayarak trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tek gidiş geliş olan yol üzerinde kaza sebebiyle metrelerce kuyruk oluştu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan hastaneye kaldırılan minibüs şoförünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. 

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