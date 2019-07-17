Gezi davasına ilişkin yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala, "En çok zoruma giden hastaneye gidiş gelişlerde kelepçe takılması. Elleriniz kelepçeli, yanınızda jandarma, Silivri Devlet Hastanesi’nde dolaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kavala, kendisine yöneltilen suçlamalar ve cezaevinde geçirdiği günlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

"Kalkışmanın yöneticisi olmakla suçlanıyorum"

"İlk duruşmada mahkeme heyeti tutukluluğunuzun devam etmesine karar verdi. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şaşırdınız mı?" sorusuna Kavala, "Çok şaşırdığımı söyleyemem. Her ne kadar tutuklu kalmam için bir neden yoksa da ilk celsede hem Yiğit Aksakoğlu’nun hem kendimin tahliye edileceğini beklemiyordum. Malum, ben bu davanın bir numaralı sanığıyım, kalkışmanın yöneticisi olmakla suçlanıyorum" yanıtını verdi.

"En çok zoruma giden hastaneye gidiş gelişlerde kelepçe takılması"

Cezaevi koşulları sizi en çok hangi konuda zorluyor? sorusuna Kavala şu yanıtı verdi: Silivri’ye gelmeden önce iki hafta şu anda kaldığım odanın yarı büyüklüğünde bir hücrede kaldım. Bir haftaya yakın bir süre burayı dört kişi ile paylaştım. O günler kolay geçmedi. Silivri’de fiziki şartlara kendimi alıştırdım, cezaevi şartları çok zorlayıcı gelmiyor. Odamda kitap okuyarak, düşünerek, hayal kurarak, kendimi başıma gelenlerden uzak tutmaya çalışıyorum. En çok zoruma giden hastaneye gidiş gelişlerde kelepçe takılması. Elleriniz kelepçeli, yanınızda jandarma, Silivri Devlet Hastanesi’nde dolaşıyorsunuz. Görenler bu adam acaba hangi kötülüğü yapmıştı diye düşünüyor olmalı.