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Denizli'de parkta yaşayan anne ve oğlunun yardımına devlet koştu

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de parkta yaşayan anne ve oğlunun yardımına devlet koştu

DENİZLİ 'de 16 gündür parktaki çadırda yaşayan anne ve oğlunun yardımına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koştu. Anne ve oğul misafirhaneye yerleştirildi. 

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlık Parkı Mesirelik alanında meydana geldi. Parktaki bir çardağa halı seren 61 yaşındaki anne Sultan Bal ve 34 yaşında oğlu İbrahim Bal 16 günden bu yana parkta yaşamaya başladı. Çardağı adeta bir ev odasına çeviren aile üyeleri serdikleri halının üstüne yatak, yorgan da koyarak 2 haftayı aşkın süre bu şekilde yaşadı.

Aileyi gören bazı esnaf ve vatandaşlar da anne ve oğlun günlük yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Dün gece ise duyarlı bir vatandaş durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aileye sahip çıkarak önce anne ve oğlunu sağlık muayenesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne götürdü. Ardından aile üyeleri görevliler tarafından geçici süreliğine bir kurumun misafirhanesine yerleştirildi. 

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