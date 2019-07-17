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Bu da oldu! Lüks arabaların çakmasını ürettiler

Bu da oldu! Lüks arabaların çakmasını ürettiler

Brezilya'da polis, Ferrari ve Lamborghini gibi araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.

Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.

Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.

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