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Sinop'ta kontrolden çıkan minibüs bakın nereye sıkıştı!

Demirören Haber Ajansı

SİNOP'ta kontrolden çıkan minibüs, zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı. Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü 25 yaşındaki Hasret Kurubaş yaralandı. 

Kaza, saat 10:00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Üveyik Sokak'ta meydana geldi. Hasret Kurubaş'ın kullandığı 57 AJ 772 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp önce park halindeki 57 AAD 764 plakalı kamyonete çarptı, ardından da zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı.

Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü Kurubaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurubaş'ın tedavisi sürüyor.

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