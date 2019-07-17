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Mehmed Şevket Eygi haberleri Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Mehmed Şevket Eygi haberleri Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mehmed Şevket Eygi'nin ölüm haberinin medyada yer alış şekline tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, hafta sonu 86 yaşında hayatını kaybeden İslamcı yazar Mehmed Şevket Eygi'yi andı. Karamollaoğlu, Mehmed Şevket Eygi hakkında "gerici yazar öldü" diye haber yapan gazetelere tepki göstererek, "Edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik anlayışıdır" dedi.

Çok acı bir şekilde söylemek istiyorum ki

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete'de yer alan habere göre, Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Her noktada belki aynı görüşleri benimsemiyorduk ama kendisini, birikimi, hakikatı arayan tavrıyla zihinlerimizde yer bırakan bir isim olarak hatırlıyoruz. Kendisi münevver ve edep sahibi adeta Osmanlı'dan cumhuriyete miras kalan bir hazine gibi kıymetli bir şahsiyetti. Cenazesine katılmak ve son vazifemizi yapmak nasip oldu.

Üzülerek belirtmek istiyorum ki...

Fakat üzülerek belirtmek istiyorum ki birtakım medya kuruluşları sayın Mehmed Şevket Eygi Bey'e atıfta bulunurken pekte hoş olmayan ifadeler kullandılar. Haber başlıklarında 'gerici yazar öldü' ifadeleri edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik anlayışı olarak görülmektedir.

Asla insani değerlerimizi kaybetmemeliyiz

Çok acı bir şekilde söylemek istiyorum ki; bu tavır havuz medyasının bir farklı versiyonudur. Fikirleri farklı gözükse de bunlar 'aynı yolun yolcularıdır' gibi geliyor. Bu ülkeyi kutuplaştırma ve kamplaştırma görevini ifa etmektedirler kanaati bizde doğuyor. Hangi inanca sahip olursa olsun, hangi fikre sahip olursa olsun ama asla insani değerlerimizi kaybetmemeliyiz.

Merhum Mehmed Şevket Eygi Bey'e Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum bir kez daha. Sağcı - solcu, laik - dindar, Türk - Kürt demeden beraber yaşamak kültürüne sahip olduğumuz bir Türkiye'nin oluşmasını temenni ediyorum."

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