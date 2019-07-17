Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini Forbes Dergisi sıraladı! Bakın zirvede hangi şehir var

Forbes Dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. Forbes, Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri araştırmasını ise 5 yıldan beri yürütüyordu.

İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri...