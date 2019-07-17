Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'ten bomba ifadeler: FETÖ siyasi ayaktan büyüdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, "FETÖ siyasi ayaktan büyüdü, siyasi ayaktan dirilmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin danışmanı ve TürkGün yazarı Yıldıray Çiçek, FETÖ "siyasi ayağına yönelik mücadele başlatılmadığını, başlatılacağına yönelik de bir ışık gözükmediğini" söyledi.

Çiçek, "İşte bu yüzden FETÖ’yü FETÖ haline getiren siyasilerde bunun özgüveni vardır. Bundan dolayı pervasız ve fütursuz davranışlarda bulunmaktadırlar" ifadesini kullandı.

"Siyasileri suçsuz gören bir davranış modeli"

TürkGün'deki yazısında FETÖ'nün siyasi ayağına değinen Çiçek, “Hangi partide olursa olsun FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulsun' rahatlığını ilk günden beri gösteren tek kişi MHP Lideri Devlet Bahçeli olmuştur" dedi. "Onun dışındakiler maalesef hep cambaza bak oynamayı, duyarsız kalmayı, oralı olmamayı tercih etmektedir" iddiasını dile getiren Çiçek şunları kaydetti:

Böyle olunca da FETÖ’nün gazetesine abone olmayı, dershanesine gitmeyi ölümcül mesele sayan ama FETÖ’ye asıl hayat sigortası ve alanı açan siyasileri suçsuz gören bir davranış modeli uygulanmaktadır.

FETÖ’nün siyasi ayağı

Bu durum toplumun en çok konuştuğu bir durum haline gelmiştir. FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulup FETÖ mücadelesinin inandırıcılığı ortaya konmazsa 15 Temmuz gibi tarihi bir olayın anlamı, önemi ve bu hain girişime karşı milletçe verilen şanlı mücadele yıpranacaktır. Şehitlerimizin ruhu incinecek, gazilerimizin yaşamı psikolojik bir yük haline gelecektir. Ödenen bedellerin, verilen şanlı mücadelenin ruhunu korumak için FETÖ mücadelesinin en önemli ayağı dokunulmayı beklemektedir.