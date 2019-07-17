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Trabzonspor’un hazırlık maçlarının programı açıklandı

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor’un hazırlık maçlarının programı açıklandı

Trabzonspor’un Avusturya'da oynayacağı 5 hazırlık maçının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor'un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu. 
Bordo-mavililerin Avusturya kampında karşılaşacağı rakipler şöyle: 

22.07.2019 Trabzonspor - Haladas Szombathely (Macaristan) 
23.07.2019 Trabzonspor - Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri) 
25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor 
27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor 
29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor 

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