Trabzonspor’un hazırlık maçlarının programı açıklandı

Trabzonspor’un Avusturya'da oynayacağı 5 hazırlık maçının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor'un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.

Bordo-mavililerin Avusturya kampında karşılaşacağı rakipler şöyle:

22.07.2019 Trabzonspor - Haladas Szombathely (Macaristan)

23.07.2019 Trabzonspor - Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri)

25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor

27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor

29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor