KPSS sınav tarihleri 2019 KPSS ÖABT sınavı ne zaman ÖSYM takvimi

KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusu merak konusu oldu ÖSYM 2019 sınav takvimi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav tarihlerini duyurdu. 2019 yılında KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına giren öğretmen adayların gireceği 2019 KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz'da yapılacak. Sınav giriş yerleri ise ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak.

2019 KPSS ÖABT yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman sorusu merak konusu oldu. Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına giren öğretmen adaylarının gireceği ÖABT sınavı 28 Temmuz'da yapılacak. KPSS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri ise ÖSYM AİS sayfasından adayların erişime açılacak.

KPSS 2019 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) öncesi geri sayım başladı. ÖSYM tarafında KPSS 2019 ÖABT sınav tarihi aylar öncesinden açıklandı. Sınav giriş belgeleri sayfası ise erişime açıldı. Bilindiği üzere Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına giren öğretmen adayları ÖABT’ye girecekler. Peki, 2019 ÖABT ne zaman? İşte merak edilenler…

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİRECEK: İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınav giriş belgelerine ise ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecektir.

KPSS A GRUBU DİĞER SINAV TARİHLERİ

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yapılacaktır.

2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz 2019 tarihinde,

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz 2019 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.