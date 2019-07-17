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AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer sözleri: Çiçek, böcek ve aşk ilk 100 gün böyle geçti

AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer sözleri: Çiçek, böcek ve aşk ilk 100 gün böyle geçti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tunç Soyer, aşk, bisiklet fayton, şato, Kültürpark, üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor" sözleriyle sert eleştiriler yaptı.

Sürekli, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in hala görev süresine ilişkin bir değerlendirme yapmadığını, sadece "100 gün, bin 100 gün gibi geçti" diye değerlendirmesini duyduğunu ifade etti.

"Çiçek, böcek ve aşk"

Soyer'in söylemleriyle büyükşehir belediyesindeki icraatlarına baktıklarında Seferihisar'daki başkanlığının büyüyen dalgasını gördüklerini belirten Sürekli, "Çiçek, böcek ve aşk. Seferihisar'da 10 yıl böyle geçti. İzmir'in ilk 100 günü de böyle geçti. Bu süre içinde bir şey yapmadı" dedi.

"100 günü geride bıraktı"

Soyer'in uygulamalarına tepki gösteren Sürekli, şunları kaydetti: Aşk, bisiklet fayton, şato, Kültürpark üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor. İlk 100 günde Basmane ve Alsancak Garı'nın oradaki alt geçit çalışmasıyla ilgili bir şey duymadık. Bunları duymak istiyoruz. Milletimiz için en mahrem ve önemli olan aile birliğini sarsacak hamleler geldi. Toplum düzenini, aile birliğini zedeleyecek girişimleri özendirmek teşvik etmek kabul edilemez. Bu bağlamda meclisteki komisyonun adını değiştirdi.

"Hala pahalı su içmeye devam"

Büyükşehir Belediyesi'nin suda yaptığı indirimin yüzde 10 değil yüzde 3 olduğunu, kent insanının hala pahalı su içmeye devam ettiğini dile getiren Sürekli, kentin su probleminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yaptığı çalışmalarla çözüldüğünü, Gördes Barajı'ndan eylül ayında kente su verilmeye başlanacağını kaydetti.

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