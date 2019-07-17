Türklerin S-400 hakkındaki sosyal medya capsleri uluslararası basının ilgi odağı oldu

ABD tarafından Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri alması 'yanlış karar' olarak yorumlanıyor. Ankara'nın 'hayal kırıklığı' yarattığı vurgulanırken, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalacağı açıklamaları da art arda gelmeye devam ediyor. Ancak S-400'lerin sevkiyatı 16 Temmuz'da başladı. Bugün ise 14. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.