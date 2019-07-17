Selahattin Demirtaş'ın olay savunması! Kafamın tası atıyor 100 yıl da verseniz...

EDİRNE Cezaevinde yatan ve 142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, davanın ikinci gününde savunmasını yaptı. Fezlekeyi eleştiren Demirtaş, 'tepemin tası atıyor' deyip "Ben Kürt'üm. Bin yıl da cezaevinde kalsam Kürt'üm" şeklinde konuştu.

Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı ana davanın duruşması, ikinci gününde Ankara Sincan Hapishane Kampüsü'nde devam ediyor. Demirtaş, duruşmaya dün olduğu gibi bugün de Edirne Cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı.

Hakkında hazırlanan fezlekelerin siyasi saiklerle hazırlandığını öne süren Demirtaş, savunma yaparken "Milliyetçi değilim, milliyetçi çizgiyi doğru bulmam. Ama benim Kürtlüğümle alay edildiğinde, kusura bakmayın tepemin tası atıyor" dedi.

İşte Selahattin Demirtaş'ın duruşmada söyledikleri:

100 yıl ceza verilse umurumda değil

-Ben bu ülkede halen Kürt ve Kürdistan demenin terör propagandası sayılmasını hakaret olarak görüyorum. Kabul etmiyorum. Mahkeme bunu düzeltmek zorundadır. Mahkeme bana 100 yıl ceza versin, umurumda değil. Ama Kürdistan ve Kürt kelimelerini kullanarak tek bir cümle [hüküm] kurarsanız mahkemeniz hakkında suç duyurusunda bulunurum. Ben sizin etnik kimliğinize, inancınıza hakaret ediyor muyum? Edemem. Saygısızlık olur.

Kürdistan vardır, benim anavatanımdır

Evet, Kürdistan vardır. Daha önce de söyledim; Binali Yıldırım söylediği için değil, Erdoğan söylediği için değil, Sultan Sencer yazdığı için değil, Abdülmecid Kürdistan madalyonu bastığı için değil, Mir Bedirhan Kürdistan beyi olduğu için değil. Tarihi olarak, coğrafi olarak, bir realite olduğu için vardır. Siz de savcılarınız da, yüz milyon tane hüküm kursanız da Kürdistan vardır. Bir coğrafyadır. Benim de anavatanımdır. Önemli bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları dahilindedir.

Kürdistan ayrı devlet değil sınırları yok

-Rumeli diyebileceksin, Kürdistan diyemeyeceksin. Var mı böyle bir şey? Konuşmamda da belirtmişim, biz Kürdistan'ı ayrı bir devlet olarak ifade etmek istesek bundan korkmayız. Çıkar söyleriz. Kürdistan bir coğrafyadır. Siyasi sınırları yoktur, sosyolojik sınırları vardır. Kürdistan, kadim bir coğrafyanın ismidir. Elazığ savcısı istedi diye ben bundan vaz mı geçeceğim? Kusura bakmasınlar.

Tepemin tası atıyor -Ben Kürt'üm. Bin yıl da cezaevinde kalsam Kürt'üm. Kürt milliyetçisi değilim. Milliyetçi değilim, milliyetçi çizgiyi doğru bulmam. Ama benim Kürtlüğümle alay edildiğinde, kusura bakmayın tepemin tası atıyor. Kürdistan kelimesini kullandım diye beni terör propagandasıyla suçlayanları gördükçe benim de tepemin tası atıyor. Empati yapın. Etnik kimliğiniz, inancınız, mezhebinizle alay edildiğinde, yok sayıldığında ne hissedersiniz? İnsanın onuruyla ilgili bir mevzudur bu.

Demokratik özerklik, biricik çözüm yoludur.

Tek adamlık, diktatörlük Türkiye'ye anayasaya referandumla zorla kabul ettiriliyor da Selahattin Demirtaş bir mitingde demokratik özerkliği mi savunamayacak? Bu mu suç olacak? Şu anda Türkiye'yi yönetenler zaten en büyük suçu işliyorlar. Anayasa askıya alınmış durumda. Anayasa sızlık şu anda fiili durumdur. 138. madde her gün katlediliyor. Yargıya bangır bangır talimat veriliyor. Daha binlerce örnek sayabilirim. "Bunların yaptığı suç değil, Selahattin Demirtaş 2013 yılında Karakoçan'da Kürt demiş, Kürdistan demiş, bu suçtur. Bunu yakalayacağız, hücreye atacağız." Bu mudur? Bu mudur adalet anlayışı?