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Paul Pogba'nın bedeli dudak uçuklattı

Paul Pogba'nın bedeli dudak uçuklattı

İspanyol basınına göre Real Madrid'in ilgilendiği futbolcu için belirlenen bonservis bedeli, 200 milyon Euro.

İddia Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinde yer aldı. Manchester United'ın Paul Pogba için Real Madrid'den 200 milyon Euro istediği ve 8 Ağustos'a kadar süre tanıdığı belirtildi.

İspanyol devi, şu ana kadar Hazard, Militao, Jovic, Mendy ve Rodrigo transferleri için 303 milyon Euro harcadı. Haberde, teknik direktör Zinedine Zidane'ın bu oyunculara ek olarak Paul Pogba'yı da takımda görmek istediğini vurgulandı.

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