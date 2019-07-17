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Havalimanını işgal davasında darbecilere ceza yağdı

FETÖ'nün havalimanını işgal davasında 10 kişi ağırlaştırılmış müebbet 43 kişi müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Suçtan zarar görenler arasında Erdoğan da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 708 sayfalık iddianamede, şehitler Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, suçtan zarar görenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM bulunuyor.

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