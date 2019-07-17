Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu restorana silahlı saldırı

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Saldırı 14.30 sularında gerçekleştirildi

Türkiye Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatların içinde bulunduğu Huqqabaz adlı restorana, 14.30 sularında saldırı gerçekleştirildi.

Reuters: En az 3 Erbil Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti

Reuters haber ajansına göre, en az 3 Erbil Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı ise bir diplomatın şehit olduğunu bildirdi. Ölen diğer 2 kişinin Irak vatandaşı olduğu bildiriliyor.

Susturuculu silahlar kullanıldı

Görgü tanıklarının iddialarına göre, susturuculu silahların kullanıldığı saldırı, diplomatlardan ikisi masada otururken gerçekleştirildi.

Hakan Karaçay'ın sağlık durumu iyi

Bölgeyi kontrol eden Barzani'nin yayın organı Rudaw, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve saldırı sırasında olay yerinde olmadığını aktardı.