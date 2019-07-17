Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay!

Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay!

KOCAELİ'den gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Kapısı açık otobüsten düşen genç kızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen herkes şaşırıyor zira olay bir kaza mı intihar mı kafa karıştırıyor.

Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay! - Sayfa 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gelindiğinde yaşananlar herkesi şoke etti. 

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Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay! - Sayfa 2

Otobüste bir gencin yanında oturan genç kız sakin bir şekilde ayağa kalkıyor ve ön kapıya doğru yürüyor. Bu sırada otobüs hareket halinde ancak kapısı açık. Genç kız hiç duraklamadan kapıdan dışarıya adımını atıyor. Kızın otobüsün durmadığını farketmemesi imkansız. Haliyle hareket halindeyken hiç duraksamadan kapıdan çıkışı şaşkınlık verici. 

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Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay! - Sayfa 3

Hareket halindeki otobüsten yola düşen genç kız aracın altında kaldı. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay! - Sayfa 4

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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