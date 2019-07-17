Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay!

Otobüste bir gencin yanında oturan genç kız sakin bir şekilde ayağa kalkıyor ve ön kapıya doğru yürüyor. Bu sırada otobüs hareket halinde ancak kapısı açık. Genç kız hiç duraklamadan kapıdan dışarıya adımını atıyor. Kızın otobüsün durmadığını farketmemesi imkansız. Haliyle hareket halindeyken hiç duraksamadan kapıdan çıkışı şaşkınlık verici.