Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın görüntülerindeki kafa karıştıran detay!
KOCAELİ'den gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Kapısı açık otobüsten düşen genç kızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen herkes şaşırıyor zira olay bir kaza mı intihar mı kafa karıştırıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gelindiğinde yaşananlar herkesi şoke etti.
Otobüste bir gencin yanında oturan genç kız sakin bir şekilde ayağa kalkıyor ve ön kapıya doğru yürüyor. Bu sırada otobüs hareket halinde ancak kapısı açık. Genç kız hiç duraklamadan kapıdan dışarıya adımını atıyor. Kızın otobüsün durmadığını farketmemesi imkansız. Haliyle hareket halindeyken hiç duraksamadan kapıdan çıkışı şaşkınlık verici.
Hareket halindeki otobüsten yola düşen genç kız aracın altında kaldı. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.