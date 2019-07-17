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Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafları çıktı! Herkesi duygulandıran kare

Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafları çıktı! Herkesi duygulandıran kare

TUNCELİ'de patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun, 2 yıl önce kucağında poz verdiği askerin de helikopter düşmesi sonucu şehit olduğu belirlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, 13 Ocak 2017'de bir operasyon dönüşü minik Ayaz'ı kucağına alarak poz verdi.

Karaman, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sen yeter ki bir adım at, o sana koşarak gelecek..." notuyla paylaştı.

Ovacık İlçe Jandarma personeliyken bölge halkı tarafından sevilen şehit Astsubay Karaman, bu paylaşımın ardından, 18 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düştü.

Aynı helikopterde, 7 polis memuru, 1 hakim ve 3 kişilik mürettebat da şehit oldu. Şehit Astsubay Karaman'ın Ayaz ile poz verdiği fotoğraf, Karaman'ın arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları da bu acı tesadüfün yansıdığı kareye ilişkin duygu dolu paylaşımlarda bulundu.



Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetmişti.

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