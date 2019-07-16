Ayaz ve Nupelda kardeşler'e acı veda! Gözyaşları sel oldu
TUNCELİ Ovacık kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 ve 4 yaşındaki kardeşler Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Kardeşlerin bastığı EYP infilak etti
Kahreden olay dün Ovacık'a bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına meydana gelmişti. Gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye önceden yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kürtçe ağıtlar yakıldı
Yaşamını yitiren 2 çocuk için Ovacık ilçesinde Munzur Baba Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Alevi dedesi tarafından deyişler okunduğu cenaze de aile yakınları da Kürtçe ağıtlar yaktı. Daha sonra 2 kardeş için cenaze namazı kılındı. Ardından çocukların cenazeleri alınarak Çakmaklı köyüne götürülüp defnedildi.
Gözyaşı sel oldu
Cenaze töreni sırasında baba Ekber ile anne Cevriye Güloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşı döktü. Vali Tuncay Sonel, baba Ekber'in koluna girerek sürekli teselli etmeye çalıştı.