Ayaz ve Nupelda kardeşler'e acı veda! Gözyaşları sel oldu

Kürtçe ağıtlar yakıldı

Yaşamını yitiren 2 çocuk için Ovacık ilçesinde Munzur Baba Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Alevi dedesi tarafından deyişler okunduğu cenaze de aile yakınları da Kürtçe ağıtlar yaktı. Daha sonra 2 kardeş için cenaze namazı kılındı. Ardından çocukların cenazeleri alınarak Çakmaklı köyüne götürülüp defnedildi.