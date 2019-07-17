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Trabzonlu genç jigolo olmak istedi 4 bin lirasını kaptırdı

Trabzonlu genç jigolo olmak istedi 4 bin lirasını kaptırdı

 İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki Trabzonlu O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye 4 bin lirasını kaptırdı. 

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan O.Ç., internette gördüğü jigolo reklamına tıklayıp adaylık formunu doldurdu ve irtibat numarasını verdi. İddiaya göre, daha sonra tanımadığı bir numaradan kendisini arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi.

Üyeliğinin aktifleştirilmesini talep eden O.Ç., banka yoluyla kendisini arayan kişiye 4 bin lira gönderdi. Bir süre sonra para gönderdiği kişiyi arayan O.Ç., telefonlara bir türlü ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan O.Ç., polis merkezine giderek başından geçeni anlattı. 

O.Ç. ifadesinde, parasının iade edilmediğini öne sürerek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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