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FETÖ'nün 'altın çocuğu' olarak bilinen Mustafa Aygün'e hapis cezası

FETÖ'nün 'altın çocuğu' olarak bilinen Mustafa Aygün'e hapis cezası

Mustafa Aygün, Eskişehir emniyet müdür yardımcısı olduğu dönemde 'Gezi Parkı' eylemlerinde Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden sorumlu tutulan polislere usulsüz talimat verdiği ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de hakkında açılan davalarda çeşitli suçlardan 105 yıl hapse mahkum edilen FETÖ'nün 'altın çocukları' arasında gösterilen Mustafa Aygün'e 'Gezi Parkı' eylemlerinde Eskişehir emniyet müdür yardımcısı olarak görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen polislere usulsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Mustafa Aygün, Ali İsmail Korkmaz'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. 

Suçlamayı reddeden Aygün, son savunmasında "Konuyla benim bir alakam yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.  Hakim, sanığı 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tekme ve sopalarla dövülmüştü

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, "Ali İsmail Korkmaz'ın 2 Haziran 2013'de "Gezi Parkı" diye adlandırılan eyleme arkadaşı Turhan Gürler ile beraber katıldığı, maktulün Yunus Emre Caddesi üzerinde polisin yaptığı müdahaleden kaçarak ara sokaklara girdiği, burada sivil ve polislerin olduğu bir grubun içinde tekme ve sopalarla saldırıya uğradığı, kafasına sırtına ve omuzuna aldığı darbeler sonucu yaralandığı, akabinde hastanede hayatını kaybettiği tespit edilmiştir" denildi. 

"Polislere cop dağıtın. Göstericilerin canına okuyun. Eylemcileri coplayın"

İddianamede, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2013/202 numaralı dosyada, o dönem Eskişehir emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Aygün'ün, polis memurlarına telsizden "Polislere cop dağıtın. Göstericilerin canına okuyun. Eylemcileri coplayın" şeklinde emir vererek görevini kötüye kullandığı kaydedildi.

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