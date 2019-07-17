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Hrant Dink davasında 3 isme ceza yağdı

Anadolu Ajansı
Hrant Dink davasında 3 isme ceza yağdı

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi.

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