Russell Westbrook resmen Houston Rockets'ta

NBA Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder'dan yıldız oyuncu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.

NBA takımlarından Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasında önemli takaslar gerçekleştirildi. Bu anlaşmaya göre Houston, yıldız basketbolcu Russell Westbrook'u kadrosuna dahil etti.

Thunder'da Chris Paul'un yanı sıra Houston'ın 2024 ve 2026 ilk tur draft haklarını aldı.

Houston Rockets, Westbrook'u kadrosuna dahil ettiği resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile resmen duyurdu.

Westbrook, 2008 yılında 4. sıradan draft edildi

30 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılında Oklahoma City tarafından dördüncü sıradan draft edildi. Bugüne kadar Thunder ile çıktığı 821 müsabakada 23.0 sayı, 8,4 asist, 7,0 ribaund ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

NBA'de 2016-2017 sezonunun MVP'si (En değerli oyuncu) seçilen yıldız oyuncu, 8 kez de NBA All-Star'da yer aldı.



Westbrook kariyerinde ayrıca 2012 yılında ABD ile Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı. Russell Westbrook, Houston'da bulunan James Harden ile daha önce Thunder'da beraber oynamıştı.