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Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu restorana silahlı saldırı! Saldırıda konsolos yardımcısı hayatını kaybetti Haberin devamı.
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Erbil saldırısına ilişkin Türkiye'den peş peşe açıklama!

Erbil saldırısına ilişkin Türkiye'den peş peşe açıklama!

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." açıklaması yaparken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı." dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, şunları ifade etti: Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir.

"Girişimlerimiz sürmektedir"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz.

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