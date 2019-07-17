Kolarov için Roma'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'un Roma'da forma şansının azalması, Fenerbahçe'yi umutlandırdı.

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Son olarak Roma Sportif Gianluca Petrachi’den gelen açıklamalar, sarı lacivertli taraftarda heyecan yarattı.

Stoperde sadece Juan Jesus ve Fazio'nun kaldığını belirten Petrachi, "Bu nedenle ilk olarak defansı güçlendirmemiz gerek. 1 ya da 2 stoper alacağız" dedi.

"Onun gerçek bölgesinin orası olmadığını biliyoruz”

Şu anda teknik direktör Fonseca'nın, zorunluluktan Aleksandar Kolarov’u stoperde oynattığını açıklayan sportif direktör, "Onun gerçek bölgesinin orası olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından savunmaya ilk takviyesini gerçekleştiren Roma, Atalanta forması giyen Gianluca Mancini’yi 25 milyon euroya kadrosuna kattı.

İtalyan basını, Roma’nın Tottenham’dan ayrılmak isteyen Belçikalı stoper Toby Alderweireld için de girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.

Kolorav'un forma şansı azalıyor

Sol beke Spinazzola takviyesini yapan İtalyan temsilcisinde, Kolorav'un forma şansı da günden güne azalıyor.

Roma Sportif Direktörü, gitmek isteyen futbolculara 15 günlük tesislerdeki ilk etap çalışmaların ardından gerekli kolaylığı sağlayacaklarını da belirtti.

Sarı lacivertliler, Sırp futbolcunun ve Roma kulübünün tavrına göre önümüzdeki günlerde tekrar harekete geçebilir.